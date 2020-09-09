15:00

من برنامج: المسائية تواصل جلسات الحوار الليبي في المغرب

تتواصل بمدينة بوزنيقة المغربية جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ومجلس النواب في طبرق، والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات.

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المصدر : الجزيرة مباشر