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من برنامج: المسائية مصر: معتقلو سجن العقرب يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

أعلن معتقلو سجن العقرب المصري دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام حتى خروجهم مما وصفوه بجحيم العقرب، وذلك على خلفية قتل المعتقل الدكتور عمرو أبو خليل من قبل إدارة السجن.

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المصدر : الجزيرة مباشر