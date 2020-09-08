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من برنامج: المسائية

قيس سعيد: واهم ومريض من يريد إسقاط الدولة بالإرهاب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن من يعتقد أنه يستطيع إسقاط الدولة التونسية عبر العمليات الإرهابية هو واهم، داعيا إلى تفعيل قانون حماية الأمنيين وذويهم.
8/9/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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