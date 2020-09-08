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من برنامج: المسائية قيس سعيد: واهم ومريض من يريد إسقاط الدولة بالإرهاب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن من يعتقد أنه يستطيع إسقاط الدولة التونسية عبر العمليات الإرهابية هو واهم، داعيا إلى تفعيل قانون حماية الأمنيين وذويهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر