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من برنامج: المسائية تواصل حملات إزالة التعديات وهدم المنازل في مصر

تتواصل حملات إزالة التعديات وهدم المنازل في مصر على خلفية قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يواجه الألاف من المواطنين خطر إزالة منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع قيمة المخالفات.

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المصدر : الجزيرة مباشر