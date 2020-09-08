17:52

من برنامج: المسائية أجواء إيجابية في المحادثات الليبية بالمغرب

تتواصل في مدينة بوزنيقة المغربية أعمال اليوم الثاني من جلسات الحوار الليبي، ووفدي الحوار في المغرب يقتربان من التفاهم بشأن تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات المغربية.

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المصدر : الجزيرة مباشر