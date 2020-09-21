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من برنامج: المسائية مصر: مظاهرات غاضبة تطالب برحيل السيسي

خرجت مظاهرات احتجاجية في مدن وقرى مصرية، من الإسكندرية شمالا وحتى أسوان جنوبا، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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المصدر : الجزيرة مباشر