17:36

من برنامج: المسائية ليبيا: بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش

أعلن وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش، أن وزارته بدأت مع الجانب التركي في تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش.

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المصدر : الجزيرة مباشر