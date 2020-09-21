04:15

من برنامج: المسائية العفو الدولية تحث السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقلين

حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية، وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من الأشخاص يقبعون في السجون المصرية بتهم لا أساس لها.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر