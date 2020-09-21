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من برنامج: المسائية إبراهيم منير: الجماعة ما زالت موجودة ولم تمت

استضافت حلقة “المسائية” الأحد، نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير، للحديث عن القرارات التي اتخذها بإعادة هيكلة جماعة الإخوان المسلمين وإلغاء منصب الأمين العام>

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المصدر : الجزيرة مباشر