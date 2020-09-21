18:55

من برنامج: المسائية أردوغان: روابطنا بالقاهرة تختلف عن روابطها بأثينا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء بلاده محادثات استخباراتية مع مصر في أي وقت، موضحا أن الروابط بين أنقرة والقاهرة تختلف عن الروابط بين أثينا والقاهرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر