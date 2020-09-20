21:03

من برنامج: المسائية مصر: تصاعد الغضب الشعبي ضد السيسي

مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في مصر رفعت السلطات المصرية من وتيرة عنفها ضد المتظاهرين وقامت باعتقال المئات منهم استباقاً لدعوة المشاركة في احتجاجات 20 من سبتمبر.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر