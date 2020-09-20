18:09

من برنامج: المسائية جدل بشأن إعادة فتح حقول النفط في ليبيا

أبدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أسفها لقيام جهة وصفتها بغير المختصة، بتسييس قطاع النفط واستخدامه ورقة مساومة في مفاوضات وصفتها بالعقيمة لتحقيق مكاسب سياسية.

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المصدر : الجزيرة مباشر