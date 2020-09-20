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من برنامج: المسائية ترقب في الشارع المصري عشية الدعوة لمظاهرات 20 سبتمبر

في الذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر 2019، دعا الفنان ورجل الأعمال محمد علي المصريين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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المصدر : الجزيرة مباشر