12:40

من برنامج: المسائية مصر: حملة اعتقالات بالسويس بعد وقفة مناهضة للسيسي

نفذت أجهزة الأمن المصري حملة اعتقالات لأشخاص من منطقة عرب المعمل بالسويس، بعد وقفة مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهدتها المنطقة.

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المصدر : الجزيرة مباشر