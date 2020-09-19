20:30

من برنامج: المسائية ليبيا: حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط

أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن استئناف إنتاج وتصدير النفط، وذلك بعد حصار فرضته قواته على المنشآت النفطية التي تسيطر على معظمها بدعم من مرتزقة روس.

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المصدر : الجزيرة مباشر