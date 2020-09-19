21:35

من برنامج: المسائية دول أوربية تستعد لفرض قيود جديدة لاحتواء كورونا

مع الارتفاع الكبير والملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، تستعد دول عدة حول العالم خاصة في أوربا لفرض قيود جديدة واسعة النطاق للحد من تفشي الجائحة.

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المصدر : الجزيرة مباشر