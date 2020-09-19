16:25

من برنامج: المسائية ترمب: دول أخرى ستلتحق بركب التطبيع مع إسرائيل

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن تعترف السعودية بإسرائيل في الوقت الملائم، لتلحق بذلك بركب كل من الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا برعايته في البيت الأبيض اتفاقين مع إسرائيل.

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المصدر : الجزيرة مباشر