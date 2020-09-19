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أردوغان: مستعدون للقاء رئيس وزراء اليونان

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني لإيجاد حل للتوتر القائم بينهما على خلفية استكشاف موارد الطاقة في مياه شرق المتوسط.
19/9/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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