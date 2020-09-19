20:15

من برنامج: المسائية أردوغان: مستعدون للقاء رئيس وزراء اليونان

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني لإيجاد حل للتوتر القائم بينهما على خلفية استكشاف موارد الطاقة في مياه شرق المتوسط.

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المصدر : الجزيرة مباشر