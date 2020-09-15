14:00

من برنامج: المسائية هاشتاج مسيء للسيسي يتصدر موقع تويتر في مصر

تصدر هاشتاج #مش_عايزينك، وآخر مسيئ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائمة الأعلى تداولا في مصر احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وحملة إزالة المباني من دون توفير بديل مناسب.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر