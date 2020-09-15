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من برنامج: المسائية مصر: وفاة ثاني معتقل خلال 24 ساعة

كشف مركز الشهاب لحقوق الانسان عن وفاة المعتقل المصري في سجن استقبال طرة، مصطفى أحمد مصطفى، بعد نقله إلى مستشفى السجن قبل أسبوعين.

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المصدر : الجزيرة مباشر