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من برنامج: المسائية

مصر: وفاة ثاني معتقل خلال 24 ساعة

كشف مركز الشهاب لحقوق الانسان عن وفاة المعتقل المصري في سجن استقبال طرة، مصطفى أحمد مصطفى، بعد نقله إلى مستشفى السجن قبل أسبوعين.
15/9/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

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بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

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تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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