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من برنامج: المسائية ما خفي أعظم.. قاعدة مصرية تساهم في حصار المقاومة الفلسطينية

كشف تحقيق لبرنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة تفاصيل تحالف إسرائيلي مع دول عربية لحصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ودور قاعدة برنيس البحرية المصرية في ذلك.

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المصدر : الجزيرة مباشر