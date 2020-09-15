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من برنامج: المسائية تشاوش أوغلو: عودة سفينة التنقيب لميناء أنطاليا ليس تراجعا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده لديها شروط أولية للحوار مع اليونان، مضيفا على اليونان أن تقوم بما يجب عليها أن تقوم به.

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المصدر : الجزيرة مباشر