23:00

من برنامج: المسائية "الجزيرة مباشر" تكشف حقيقة لقطات لهدم مساجد في تركيا

عرض المذيع المقرب من السلطات المصرية، عمرو أديب، مقاطع فيديو مجتزأة من تركيا، لتبرير حملة هدم مساجد وبيوت المصريين بذريعة المخالفة.

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المصدر : الجزيرة مباشر