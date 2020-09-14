12:01

من برنامج: المسائية وسم "الحل في إيد الشعب" يتصدر موقع تويتر في مصر

دشن ناشطون مصريون وسم “الحل في إيد الشعب”، الذي تصدر قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر للثورة ضد النظام.

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المصدر : الجزيرة مباشر