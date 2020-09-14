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16:46
من برنامج:
المسائية
وزير الدفاع الليبي: خروقات مليشيا حفتر للهدنة مستمرة
قال وزير الدفاع الليبي صلاح النمروش، إن خروقات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للهدنة مستمرة، لكنهم لا يردون عليها لإعطاء فرصة لعملية السلام الجارية.
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14/9/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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