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من برنامج: المسائية وزير الدفاع التركي: يحذر اليونان من الانجرار وراء ماكرون

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان إلى عدم الانجرار وراء مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى للتغطية على إفلاسه السياسي.

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المصدر : الجزيرة مباشر