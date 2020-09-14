20:25

من برنامج: المسائية مصر: دعوات إلكترونية للتظاهر ضد السيسي

تتواصل الوسوم الرافضة لاستمرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في صدارة التفاعل المصري على موقع تويتر، عقب تصريحات للسيسي ابدى فيها استعداده في التخلي عن منصبه إذا أراد الشعب ذلك.

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المصدر : الجزيرة مباشر