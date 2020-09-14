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من برنامج: المسائية

مصر: دعوات إلكترونية للتظاهر ضد السيسي

تتواصل الوسوم الرافضة لاستمرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في صدارة التفاعل المصري على موقع تويتر، عقب تصريحات للسيسي ابدى فيها استعداده في التخلي عن منصبه إذا أراد الشعب ذلك.
14/9/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

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بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

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تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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