13:19

من برنامج: المسائية مصر: ارتفاع أعداد المعتقلين المتوفين إثر الإهمال الطبي

توفي المعتقل علي حسن بحيري بمستشفى المنصورة شمالي البلاد، إثر تعرضه للإهمال الطبي في محبسه بسجن جمصة وتأخر نقله للعلاج.

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المصدر : الجزيرة مباشر