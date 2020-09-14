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24:22
من برنامج:
المسائية
تداعيات وردود أفعال تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل
نشرت وسائل إعلام بحرينية تابعة للمعارضة البحرينية صور لمظاهرات خرجت ضد قرار المنامة التطبيع مع تل أبيب.
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14/9/2020
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انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)
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المصدر : الجزيرة مباشر
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10:54
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08:00
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