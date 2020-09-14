18:10

من برنامج: المسائية الحكومة المصرية تخفض رسوم التصالح في مخالفات البناء

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه تم تحديد قيمة التصالح في الريف المصري، والذي تم تقديره بـ 50 جنيها، أي الحد الأدنى المُقرر لقيم التصالح، بغض النظر عن مكان البناء.

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المصدر : الجزيرة مباشر