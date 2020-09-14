10:30

من برنامج: المسائية الإعلان عن مناورات تركية جديدة في شرق المتوسط

أوردت وسائل إعلام تركية أن القوات التركية أصدرت إخطارا بحريا في منطقة شرق المتوسط لإجراء تدريبات عسكرية بحرية بالذخيرة الحية استمرت يومين بدءا من السبت الماضي.

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المصدر : الجزيرة مباشر