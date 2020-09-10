13:45

من برنامج: المسائية مصر: الإعلان رسميا عن إنشاء البورصة السلعية

أعلنت مصر تأسيس البورصة السلعية، على أن يتم طرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر