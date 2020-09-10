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من برنامج: المسائية مصر: إحالة ملف الكؤوس المفقودة إلى نيابة الأموال العامة العليا

قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية، إحالة ملف الكؤوس الضائعة من خزائن الاتحاد المحلي للقضاء، من أجل التحقيق في الواقعة ومعرفة مصير الكؤوس والجوائز المفقودة.

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المصدر : الجزيرة مباشر