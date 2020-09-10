15:45

من برنامج: المسائية ليبيا: الوفاق تبلغ مجلس الأمن بخرق حفتر لوقف إطلاق النار

أبلغت حكومة الوفاق الوطني الليبية مجلس الأمن الدولي رسميا بخرق قوات حفتر لوقف إطلاق النار بعد رصد حشود عسكرية تتجه إلى غربي سرت.

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المصدر : الجزيرة مباشر