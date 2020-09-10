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08:15
من برنامج:
المسائية
لجنة بالكونغرس الأمريكي تبحث حقوق الانسان في مصر
تعقد لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي جلسة استماع، لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد 7 سنوات على ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الأول 2011.
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10/9/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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