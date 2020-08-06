17:57

من برنامج: المسائية لبنان: فرض إجراءات على بعض مدراء التخزين في المرفأ

قرر مجلس الوزراء اللبناني وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت، الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية، انتظارا لنتائج التحقيق الجاري في انفجار المرفأ.

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المصدر : الجزيرة مباشر