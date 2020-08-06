23:15

من برنامج: المسائية السنيورة: نطالب بلجنة مستقلة للتحقيق في انفجار بيروت

استضافت حلقة المسائية “الأربعاء”، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤااد السنيورة، للحديث عن انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من كارثة كبيرة على المستوى الإنساني والصحي في بيروت.

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المصدر : الجزيرة مباشر