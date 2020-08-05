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من برنامج: المسائية انفجار بيروت.. رعب وألم وتضامن عربي ودولي واسع

وقع انفجار هائل في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أدى لمقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف الجرحى وأضرار مادية جسيمة وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة هشمت الواجهات الزجاجية للمباني.

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المصدر : الجزيرة مباشر