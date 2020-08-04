26:30

من برنامج: المسائية هشام المشيشي: الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين

قال رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي، إن حكومته الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين، مؤكدا أنه سيشرع هذا الأسبوع في المشاورات من أجل تكوين حكومته الجديدة.

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المصدر : الجزيرة مباشر