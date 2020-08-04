12:01

من برنامج: المسائية مصر تتهم تركيا بانتهاك سيادتها في المتوسط

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط قد يتعدى على المياه التي تعتبرها القاهرة منطقة اقتصادية خالصة لها.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر