16:48

من برنامج: المسائية مسؤول أمريكي: مصر معرضة لخطر العقوبات

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر