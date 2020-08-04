18:52

من برنامج: المسائية فلسطين: أجواء احتفالات العيد في الضفة الغربية

يحل عيد الأضحى المبارك في الأراضي الفلسطينية هذا العام وسط تحديات مزدوجة، الاحتلال وخطة ما بين التهويد والضم وبناء المستوطنات من ناحية، وفيروس كورونا من ناحية أخرى.

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المصدر : الجزيرة مباشر