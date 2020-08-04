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من برنامج: المسائية الأمم المتحدة: الأزمة الليبية قد تتحول إلى حرب إقليمية

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية بسبب التدخلات الخاصة باللاعبين الخارجيين.

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المصدر : الجزيرة مباشر