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27:14
من برنامج:
المسائية
مصر: مقتل 8 عسكريين بينهم ضباط بهجوم في سيناء
كشفت مصادر طبية عسكرية في محافظة شمال سيناء عن مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط في هجوم لتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم الدولة الإسلامي.
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31/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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