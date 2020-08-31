27:14

من برنامج: المسائية مصر: مقتل 8 عسكريين بينهم ضباط بهجوم في سيناء

كشفت مصادر طبية عسكرية في محافظة شمال سيناء عن مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط في هجوم لتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم الدولة الإسلامي.

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المصدر : الجزيرة مباشر