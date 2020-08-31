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من برنامج: المسائية ليبيا: رصد وصول مقاتلين ومرتزقة أجانب إلى مدينة سرت

أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا محمد قنونو عن وصول 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة، يستقلها مرتزقة أجانب إلى مدينة سرت.

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المصدر : الجزيرة مباشر