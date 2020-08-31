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من برنامج: المسائية السعودية توافق على مرور طائرة إسرائيلية نحو الإمارات عبر أجوائها

ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن طائرة شركة العال الإسرائيلية حصلت على موافقة من الجهات المختصة للمرور بالأجواء السعودية في طريقها إلى الإمارات.

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المصدر : الجزيرة مباشر