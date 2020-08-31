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من برنامج: المسائية

أردوغان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط، ولن ترضخ للتهديد والابتزاز.
31/8/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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