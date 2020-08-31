17:08

من برنامج: المسائية أردوغان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط، ولن ترضخ للتهديد والابتزاز.

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المصدر : الجزيرة مباشر