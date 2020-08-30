22:24

من برنامج: المسائية مناورات عسكرية تركية جديدة في شرق البحر المتوسط

بدأت تركيا مناورات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، من المفترض أن تستمر لأسبوعين، في مؤشر على استمرار التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن تقاسم موارد الغاز في هذه المنطقة.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر