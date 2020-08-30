15:58

من برنامج: المسائية معتز مطر يرد على اتهامات السيسي لقنوات المعارضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القنوات المعادية والمسيئة لمصر استغلت إزالة عدد من المساجد المتعارضة مع محور المحمودية بالإسكندرية للهجوم على الدولة المصرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر