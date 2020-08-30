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من برنامج: المسائية

مصر: اعتقال محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن اعتقلت محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت الجماعة انقطاع الاتصال مع قائدها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
30/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

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